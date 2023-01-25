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Зеленський зустрівся з верховним комісаром ООН у справах біженців: про що говорили

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Україна, Середа 25 січня 2023 19:43
Зеленський зустрівся з верховним комісаром ООН у справах біженців: про що говорили Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у Facebook.

"Зустрівся з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він уже втретє відвідує Україну", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що це важливий політичний сигнал підтримки для всього українського суспільства, для сімей, для вимушено переміщених осіб, для родин, які втратили своїх дітей через депортацію.

За словами Зеленського, під час зустрічі обговорили важливість нагального доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей.

Нагадаємо, що нещодавно до Миколаєва прибула делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні на чолі з комісаром Філіппо Гранді.

Як повідомлялося раніше, генсек ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що світ зіткнувся з масштабним геополітичним розколом. Ситуація складніша, ніж за часів "холодної війни".

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