Зеленский о депортации украинцев в РФ: миру нужен глобальный механизм влияния

Миру необходим глобальный механизм влияния, чтобы защищать и возвращать незаконно вывезенных в Россию людей и привлечь к ответственности всех виновных в депортациях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.