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Зеленский о депортации украинцев в РФ: миру нужен глобальный механизм влияния

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Миру необходим глобальный механизм влияния, чтобы защищать и возвращать незаконно вывезенных в Россию людей и привлечь к ответственности всех виновных в депортациях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Встретился с комиссаром ООН по делам беженцев. Миру нужен глобальный механизм влияния в таких ситуациях (речь о депортации - ред.), механизм, чтобы защищать и возвращать таких людей, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в депортациях. Уверен, что институты ООН может проявить свое лидерство в решении этого вопроса", - сказал Зеленский.

Напомним, в среду, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Также ранее мы писали, что россияне продолжают ускоренными темпами вывозить украинцев с временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию.

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