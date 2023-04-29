Зеленський про депортацію дітей в РФ: жодна організація не може нам їх повернути

Наразі жодна міжнародна організація не може повернути українських дітей, які були незаконно депортовані Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю журналістам.

"Жодна міжнародна організація не може нам повернути дітей. Ніхто не може знайти інструмент. Війна показала, що таке союз НАТО, показала як це працює, показала слабкі місця... Ця перевірка інша, гуманітарна, з дітьми", - сказав президент.

За його словами, при всій повазі до ООН, сьогодні в світі не існує діючих інституцій, які б були спроможні повернути викрадених Росією дітей.

"Тому тільки політичний тиск. Кого? Сильних. Я дуже хочу повернути дітей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вчора український омбудсмен сказав, що ООН могла б створити місію для повернення депортованих Росією українських дітей, а не лише висловлювати занепокоєння.

Сьогодні ми повідомляли, що за даними Центру національного спротиву, окупанти під виглядом "евакуації" планують депортувати до РФ всіх школярів з Горлівки Донецької області.

Раніше в ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні.

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