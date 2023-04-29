Окупанти хочуть вивезти школярів з Горлівки до РФ, - ЦНС
Окупанти під виглядом "евакуації" планують депортувати до РФ всіх школярів з Горлівки Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС депортація має відбутись в кінці навчального року. Вивозити їх планують під виглядом "евакуації", а батькам доведеться їхати разом з дітьми.
"Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ, асимілювати їх та знищити їхню українську самоідентичність. Все це є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", - пишуть в ЦНС.
Нагадаємо, що уповноважений Верховної ради України з прав люди Дмитро Лубінець заявив, що ООН могла б створити місію для повернення депортованих Росією українських дітей, а не лише висловлювати занепокоєння.
А 26 квітня повідомлялось, що на територію України повернули ще трьох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.
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