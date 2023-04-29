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Окупанти хочуть вивезти школярів з Горлівки до РФ, - ЦНС

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Субота 29 квітня 2023 03:19
Окупанти хочуть вивезти школярів з Горлівки до РФ, - ЦНС Фото: росіяни хочуть депортувати всіх школярів Горлівки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Окупанти під виглядом "евакуації" планують депортувати до РФ всіх школярів з Горлівки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС депортація має відбутись в кінці навчального року. Вивозити їх планують під виглядом "евакуації", а батькам доведеться їхати разом з дітьми.

"Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ, асимілювати їх та знищити їхню українську самоідентичність. Все це є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", - пишуть в ЦНС.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної ради України з прав люди Дмитро Лубінець заявив, що ООН могла б створити місію для повернення депортованих Росією українських дітей, а не лише висловлювати занепокоєння.

А 26 квітня повідомлялось, що на територію України повернули ще трьох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

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