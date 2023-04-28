ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Омбудсмен про депортованих українських дітей: ООН могла б забирати їх з Росії

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 22:33
Омбудсмен про депортованих українських дітей: ООН могла б забирати їх з Росії Фото: генеральна асамблея ООН (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

ООН могла б створити місію для повернення депортованих Росією українських дітей, а не лише висловлювати занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної ради України з прав люди Дмитра Лубінця під час телемарафону.

"Ми хотіли й хочемо, щоб ООН створила дієвий механізм. Це, наприклад, якась місія, яка їде (до Росії - ред.) і фізично забирає наших українських дітей. Якщо РФ не допускатиме цю місію - тоді, напевно, прийшов давно час підіймати питання виключення РФ з, як мінімум, Радбезу ООН, як максимум - взагалі з лав цієї організації", - сказав омбудсмен.

Відповідаючи на питання щодо визнання ПАРЄ геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію РФ, Лубінець сказав, що ПАРЄ - це приклад міжнародної організації, яка не боїться не тільки порушувати певні питання та обговорювати їх, а і приймати відповідні резолюції.

Нагадаємо, в ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ООН діти
NEWS
Ракетний удар по Умані: знайдено тіло ще однієї дитини
Ракетний удар по Умані: знайдено тіло ще однієї дитини
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна