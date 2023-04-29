Зеленский о депортации детей в РФ: ни одна организация не может нам их вернуть

Сейчас ни одна международная организация не может вернуть украинских детей, которые были незаконно депортированы Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время интервью журналистам.

"Ни одна международная организация не может нам вернуть детей. Никто не может найти инструмент. Война показала, что такое союз НАТО, показала как это работает, показала слабые места... Эта проверка другая, гуманитарная, с детьми", - сказал президент.

По его словам, при всем уважении к ООН, сегодня в мире не существует действующих институтов, которые были бы способны вернуть похищенных Россией детей.

"Поэтому только политическое давление. Кого? Сильных. Я очень хочу вернуть детей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера украинский омбудсмен сказал, что ООН могла бы создать миссию для возвращения депортированных Россией украинских детей, а не только выражать беспокойство.

Сегодня мы сообщали, что по данным Центра национального сопротивления, кафиры под видом "эвакуации" планируют депортировать в РФ всех школьников из Горловки Донецкой области.

Ранее в ООН заявили о беспокойстве о нарушении прав человека Россией в Украине.

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