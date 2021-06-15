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Зеленский о деолигархизации: будут новые законодательные инициативы

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подготовили законопроект об олигархах. Однако, готовятся и другие законодательные инициативы по этому вопросу.

Об этом заявил во время форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг - закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", - отметил он.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина рассказал, какие еще законы об олигархах могут принять.

Эти законы, по его словам, должны касаться антимонопольных дел, медиа. Есть также идеи по антитрастовому законодательству.

Напомним, в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

Как писало РБК-Украина, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

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Новости Украины Владимир Зеленскийолигархи