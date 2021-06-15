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Зеленський про деолігархізацію: будуть нові законодавчі ініціативи

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підготували законопроект про олігархів. Втім, готуються і інші законодавчі ініціативи по цьому питанню.

Про це заявив під час форуму "Україна 30" президент України Володимир Зеленський.

"У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок - закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап", - зазначив він.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які ще закони про олігархів можуть ухвалити.

Ці закони, за його словами, мають стосуватися антимонопольних справ, медіа. Є також ідеї щодо антитрастового законодавства.

Нагадаємо, у Раді анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.

Як писало РБК-Україна, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.

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