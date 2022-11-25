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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про деокупацію Криму: Якщо хтось запропонує невійськовий шлях, буду тільки за

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський заявив, що не проти розглянути варіанти, які передбачають повернення Криму невійськовим шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави британській газеті Financial Times.

Водночас він зазначив, що розуміє, на скільки всі спантеличені ситуацією та тим, що буде з півостровом.

"Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за. Якщо ж рішення [не передбачає] деокупацію і [Крим] є частиною РФ, ніхто не повинен марнувати на це свій час", - наголосив Зеленський.

Президент також вказав, що атаки на об'єкти цивільної інфраструктури свідчать про те, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни.

Політик запевнив, що будь-які дії Росії не послаблять рішучість України звільнити всі свої землі.

"Ми повинні повернути всі території. Якщо ви не можете повернути свою землю повністю, війна просто заморожується. Це питання часу, коли вона відновиться", - додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що є напрямки фронту, на яких ЗСУ готують просування вперед.

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