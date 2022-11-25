RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о деоккупации Крыма: Если кто-то предложит невоенный путь, буду только за

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский заявил, что не прочь рассмотреть варианты, предусматривающие возвращение Крыма невоенным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства британской газете Financial Times.

В то же время он отметил, что понимает, насколько все озадачены ситуацией и тем, что будет с полуостровом.

"Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если же решение [не предусматривает] деоккупацию и [Крым] является частью РФ, никто не должен тратить на это свое время", - подчеркнул Зеленский.

Президент также указал, что атаки на объекты гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.

Политик заверил, что любые действия России не ослабят решимость Украины освободить все свои земли.

"Мы должны вернуть все территории. Если вы не можете вернуть свою землю полностью, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда он возобновится", - добавил глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал, что есть направления фронта, на которых ВСУ готовят продвижение вперед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКримВойна России против Украины