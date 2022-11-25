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"Є напрямки, на яких готуємо просування вперед": Президент розповів про ситуацію на передовій

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П'ятниця 25 листопада 2022 00:10
"Є напрямки, на яких готуємо просування вперед": Президент розповів про ситуацію на передовій Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують контролювати ситацію на передовій. ЗСУ тримають ключові рубежі по всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що також фіксуюється, як окупанти намагаються перекидати додаткові підрозділи.

"Робимо все, щоб "відмінусувати" ці їхні сили", - додав він.

Нагадаємо, 23 листопада ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи влучили в пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області.

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