"Є напрямки, на яких готуємо просування вперед": Президент розповів про ситуацію на передовій
Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Українські захисники продовжують контролювати ситацію на передовій. ЗСУ тримають ключові рубежі по всій лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", - зазначив глава держави.
Зеленський вказав, що також фіксуюється, як окупанти намагаються перекидати додаткові підрозділи.
"Робимо все, щоб "відмінусувати" ці їхні сили", - додав він.
Нагадаємо, 23 листопада ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи влучили в пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.