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Зеленский о деоккупации Донбасса: те, кто за Россию, могут уехать

Новости » Политика     02.12.2019 - 11:31
Зеленский о деоккупации Донбасса: те, кто за Россию, могут уехать
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что не нужно говорить в Украине, что "я россиянин и это моя земля"

Если в процессе деоккупации Донбасса кто-то из местных жителей захочет жить в России, то такие могут уехать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel.

Зеленский заявил, что "не стал бы бороться за людей, которые считают себя только русскими".

"Есть мнение, что большинство людей (в ОРДЛО, - ред.) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать: Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта", - сказал он.

По словам украинского президента, не нужно говорить в Украине, что "я россиянин и это моя земля".

"А если кто-то имеет украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, получая социальную поддержку и от нас, и оттуда, то этот человек сбился с пути", - подчеркнул президент.

Напомним, в июле президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам.

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