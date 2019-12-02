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Зеленський про деокупацію Донбасу: ті, хто за Росію, можуть виїхати

Новини » Політика     02.12.2019 - 11:31
Зеленський про деокупацію Донбасу: ті, хто за Росію, можуть виїхати
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що не потрібно говорити в Україні, що "я росіянин і це моя земля"

Якщо в процесі деокупації Донбасу хтось з місцевих жителів захоче жити в Росії, то такі можуть виїхати. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Spiegel.

Зеленський заявив, що "не став би боротися за людей, які вважають себе тільки росіянами".

"Є думка, що більшість людей (в ОРДЛО, - ред.) хочуть жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Є заблудлі. І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті , хто за Росію, можуть виїхати: Росія зараз роздає там свої нелегальні паспорта ", - сказав він.

За словами українського президента, не потрібно говорити в Україні, що "я росіянин і це моя земля".

"А якщо хтось має український паспорт, а потім додатково бере російський, отримуючи соціальну підтримку і від нас, і звідти, то ця людина збилася зі шляху", - підкреслив президент.

Нагадаємо, в липні президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей.

У відповідь український президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства росіянам.

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