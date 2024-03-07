Зеленський про демобілізація строковиків: частина вже підписала контракт з ЗСУ

Частина строковиків, які будуть демобілізовані цього року, вже підписала контракт з Збройними силами України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

Зеленський пояснив, що зараз на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури. А саме на те, щоб замінити людей з точки зору оборонних завдань.

Проте, Зеленський заявив, що вже з квітня строковики будуть направлені в запас.

"Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Вдячний кожному", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби.

Що передувало

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ухвалено рішення про те, що військовослужбовців, які проходять строкову службу, не демобілізують. При цьому були винятки.

Нещодавно Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію строковиків. Після цього ініціативу підтримали у комітеті національної безпеки парламенту.

Згодом законопроект винесли на розгляд Верховної ради. Його підтримали за основу та у цілому 23 лютого.

Закон за кілька днів підписав президент Володимир Зеленський.

Для того, щоб демобілізація строковиків набула чинності, глава держави мав видати відповідний указ, де будуть терміни демобілізації.

Зазначимо, у законі також є норма про терміни, протягом яких строковики не можуть бути призвані - протягом 12 місяців з дня звільнення в запас.

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