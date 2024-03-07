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Зеленський видав указ про демобілізацію строковиків

Київ, Четвер 07 березня 2024 19:44
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Зеленський видав указ про демобілізацію строковиків Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначається у документі, українських військовослужбовців строкової служби у квітні-травні цього року звільнять у запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань.

Також Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України президент доручив забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.

Що передувало

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ухвалено рішення про те, що військовослужбовців, які проходять строкову службу, не демобілізують. При цьому були винятки.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію строковиків. Після цього ініціативу підтримали у комітеті національної безпеки парламенту.

Згодом законопроект винесли на розгляд Верховної ради. Його підтримали за основу та у цілому 23 лютого.

Закон за кілька днів підписав президент Володимир Зеленський.

Для того, щоб демобілізація строковиків набула чинності, глава держави мав видати відповідний указ, де будуть терміни демобілізації.

Зазначимо, у законі також є норма про терміни, протягом яких строковики не можуть бути призвані - протягом 12 місяців з дня звільнення в запас.

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