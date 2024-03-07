Зеленский о демобилизации срочников: часть уже подписала контракт с ВСУ

Часть срочников, которые будут демобилизованы в этом году, уже подписала контракт с Вооруженными силами Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

Зеленский объяснил, что сейчас по просьбе военного командования требуется несколько недель на подготовительные процедуры. А именно на то, чтобы заменить людей с точки зрения оборонительных задач.

Однако Зеленский заявил, что уже с апреля срочники будут направлены в запас.

"Знаю, что часть из них подписали контракт по службе в Силах обороны. Благодарен каждому", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы.

Что предшествовало

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было принято решение о том, что проходящие срочную службу военнослужащих не демобилизуют. При этом были исключения.

Недавно Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников. После этого инициатива была поддержана в комитете национальной безопасности парламента.

Впоследствии законопроект был вынесен на рассмотрение Верховной рады. Его поддержали за основу и 23 февраля.

Закон через несколько дней подписал президент Владимир Зеленский.

Для того чтобы демобилизация срочников вступила в силу, глава государства должен был издать соответствующий указ, где будут сроки демобилизации.

Отметим, в законе также есть норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны – в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

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