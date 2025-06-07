Зеленський про демілітаризацію росіян: знищено три "Іскандери", є й нові ураження

Українські військові цього тижня знищили ключові позиції ворога, зокрема три установки "Іскандер", які використовували для обстрілів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповіді від міністра оборони України Рустема Умєрова та головкома Олександра Сирського. Говорили передусім про дії українських військових на передовій.
"Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" - це було знищення просто вбивць", - наголосив президент.
Він також нагадав, що українські бійці збили російський військовий літак Су-35. Водночас Зеленський розповів, що війська ЗСУ пошкодили:
"Це допомагає нашому захисту - кожне ускладнення для Росії має значення для нас", - запевнив глава України.
Зауважимо, що наземні установки "Іскандер" - це російські оперативно-тактичні ракетні комплекси.
Вони є в кількох модифікаціях і можуть бути оснащені балістичними ракетами або ж крилатими ракетами Р-500, що є аналогом "Калібра".
Офіційно дальність даної установки прирівнюється до 500 км, однак, за оцінками НАТО та експертів, сягає до 700 км і більше. Тоді як Іскандер-К, з крилатими ракетами, доходить до 1500-2000 км.
Варто зауважити, що Росія запускає по Україні ракети "Іскандер" з прикордонних областей. А через високу швидкість та маневрування ракети "Іскандер" складні для перехоплення.
Нагадаємо, що 1 червня Росія вдарила "Іскандером" по 239-му полігону у Дніпропетровській області. Як зазначали у Сухопутних військах, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені.
А вже 5 червня стало відомо, що у Брянській області українські військові вразили установки "Іскандер", що готувалися пустити ракети по Києву.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.