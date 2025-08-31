Зеленський про дедлайн для Путіна: він буде "викручуватися", це його спорт №1

"Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин - до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, - це вкладається у подальшу війну", - наголосив Зеленський.

За словами президента, наразі усі сигнали від них саме про це.

"Зараз, під час свого візиту в Китай, (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один", - підкреслив глава України.

Як пояснив президент, усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь, наполягали, що війна має завершитись.

"Такою була позиція всіх, - Китаю, говорили про це з Прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, - Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякую за це. Єдиний, хто хоче війни, - це Росія", - зауважив він.

Зеленський підкреслив, що наразі варто тиснути на Росію й надалі

"Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде", - підсумував він.