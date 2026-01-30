Зеленський дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією

Серед ключових завдань міністра оборони України Михайла Федорова – розібратись з бусифікацією, посилити ППО та посилити контрактну армію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
"Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один – закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація. Дуже складне, тому і номер один. Пункт номер два: розібратися з питанням бусифікації", - зазначив Зеленський.
За його словами, третє завдання – це поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії.
"Форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати", - підкреслив глава держави.
Він також повідомив, що важливим є питання дронів. Раніше військові говорили, що буде більше дронів – треба буде менше артилерії. Зараз же дронів треба більше, й артилерії також треба більше.
"Ми розуміємо, що це складне питання – далекобійний снаряд. А коротка артилерія вже не працює. Тому що кілл-зона вже більша, ширша, ніж можливість снаряду. Працюємо також і з Кабміном, тому що закриття неба пов'язане з енергетикою сьогодні", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.
Майже одразу після призначення Зеленський надав окремі доручення міністру оборони, які стосуються роботи Повітряних сил та посилення захисту повітряного простору країни.
Крім того, міністр оборони розповів, що наразі перед українським військовим командуванням стоїть завдання у створенні власного антидронового купола.