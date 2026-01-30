Зеленський дав завдання Федорову розібратись з бусифікацією

"Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один – закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація. Дуже складне, тому і номер один. Пункт номер два: розібратися з питанням бусифікації", - зазначив Зеленський.

За його словами, третє завдання – це поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії.

"Форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати", - підкреслив глава держави.

Він також повідомив, що важливим є питання дронів. Раніше військові говорили, що буде більше дронів – треба буде менше артилерії. Зараз же дронів треба більше, й артилерії також треба більше.

"Ми розуміємо, що це складне питання – далекобійний снаряд. А коротка артилерія вже не працює. Тому що кілл-зона вже більша, ширша, ніж можливість снаряду. Працюємо також і з Кабміном, тому що закриття неба пов'язане з енергетикою сьогодні", - підсумував Зеленський.