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Зеленський дав силовикам два тижні на вирішення проблеми з незаконним перетином кордону

Понеділок 26 серпня 2024 20:55
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Зеленський дав силовикам два тижні на вирішення проблеми з незаконним перетином кордону Фото: президент Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками правоохоронних та антикорупційних органів. Він дав їм два тижні на вирішення проблеми з незаконним перетином кордону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, під час наради він заслухав доповіді щодо протидії колаборантам, стосовно кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії та служить війні проти України.

"Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину - доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань - усі вони абсолютно зрозумілі", - розповів Зеленський.

Втеча Дмитрука за кордон

У неділю, 25 серпня, народному депутату України Артему Дмитруку оголосили підозру за напади на правоохоронця та військового. Як повідомляли ЗМІ, на той час Дмитрук вже встиг втекти за кордон до Молдови. Пізніше ДБР підтвердило цю інформацію, а Офіс генпрокурора порушив справу.

Пізніше стало відомо, що 26 серпня за участі керівників правоохоронних та силових органів відбудеться нарада щодо зрадників, які втекли з України.

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