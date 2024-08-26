Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Он дал им две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, во время совещания он заслушал доклады по противодействию коллаборантам, относительно уголовных производств по поводу тех, кто оправдывает агрессию России и служит войне против Украины.

"Отдельно рассмотрели вопрос о границе, фактах незаконного пересечения - докладывали Клименко, Малюк, Сухачев. Относительно антикоррупционной программы и состояния всех мероприятий докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. Через две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов - все они абсолютно ясны", - рассказал Зеленский.

Бегство Дмитрука за границу

В воскресенье, 25 августа, народному депутату Украины Артему Дмитруку объявили подозрение за нападения на милиционера и военного. Как сообщали СМИ, к тому времени Дмитрук уже успел бежать за границу в Молдову. Позже ДБР подтвердило эту информацию, а Офис генпрокурора возбудил дело.

Позже стало известно, что 26 августа при участии руководителей правоохранительных и силовых органов состоится совещание по поводу предателей, сбежавших из Украины.

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