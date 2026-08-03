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Зеленський дав послам завдання щодо Китаю

15:57 03.08.2026 Пн
2 хв
Україна хоче не допустити ще більшого зближення Пекіна та Москви
aimg Марія Науменко
Зеленський дав послам завдання щодо Китаю Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Під час наради з українськими послами глава держави визначив нові пріоритети зовнішньої політики. Одним із головних напрямків він назвав розвиток відносин із Китаєм.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський доручив українським дипломатам активніше працювати над розвитком відносин із Китаєм. За його словами, це необхідно, щоб не допустити повної підтримки Росії з боку Пекіна.

"Потрібно шукати діалог з Китаєм, якщо не хочеться, щоб Китай повністю підтримував росіян. Якщо він думає про майбутнє з Росією і не бачить там інших країн, все це треба будувати", - заявив він.

Президент також зазначив, що Україна вже досягла позитивних результатів у розвитку відносин із низкою держав, зокрема з Філіппінами, однак цю роботу потрібно продовжувати.

"Треба все це нам відновлювати, все треба допрацьовувати", - наголосив він.

Окремо Зеленський доручив дипломатам приділити більше уваги Сирії.

За його словами, після зміни режиму країна переживає період трансформації, а Україна була серед перших держав, які підтримали нову сирійську владу. Тому співпрацю з Дамаском необхідно посилювати.

Крім того, президент заявив, що Україні потрібна сильніша присутність у країнах Латинської Америки. Він також висловив сподівання, що Міністерство закордонних справ спільно з командою Офісу президента представить нову стратегію розвитку відносин із державами Африки.

Раніше The Economist писав, що Китай вивчає російський досвід війни проти України.

За даними видання, китайські військові проходять підготовку на полігонах у РФ, а Москва також ділиться з Пекіном військовими технологіями та даними про застосування західного озброєння.

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