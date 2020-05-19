Зеленский даст пресс-конференцию в Мариинском дворце

Фото: Владимир Зеленский во время пресс-марафона (Виталий Носач, РБК-Украина)

Мероприятие пройдет 20 мая в 10:30

Президент Владимир Зеленский даст прес-конференцию в среду, 20 мая. Мероприятие пройдет в Мариинском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ОП отметили, что в связи с карантином в Украине, количество представителей СМИ, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограничено.

"В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: Мариинский дворец (парковая часть). Вход через Мариинский парк со стороны Кабинета министров Украины. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или видеооператора", - говорится в сообщении.

Пресс-конференция также будет транслироваться онлайн в соцсетях и на официальных страницах ОП.

Напомним, о прес-конференции Зеленского стало известно 18 мая. Собеседник РБК-Украина сообщил, что мероприятие запланировано на среду, 20 мая.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию с журналистами по итогам первого года своего президентства.

Отметим, что в прошлый раз президент Украины проводил пресс-марафон 10 октября 2019 года, который длился более 14 часов. Тогда пресс-конференция побила мировой рекорд по продолжительности.

Автор: Роман Калиниченко