Зеленський у Данії: стали відомі подробиці візиту

Зеленський у Копенгагені

Нагадаємо, 2 жовтня український президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить у Bella Center в Копенгагені.

Він вже провів короткі переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен сказала, що під час обговорення було порушено кілька питань, зокрема щодо дронів.

Вона зазначила, що Україна допомагає Європі та Данії, і співпраця в цьому напрямку планується посилювати. За її словами, технології розвиваються дуже швидко, а безпілотники є одним із ключових елементів гібридної війни.

Також очікується, що український президент виступить із промовою на пленарній частині саміту.