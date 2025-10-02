Зеленский в Дании: стали известны подробности визита

Зеленский в Копенгагене

Напомним, 2 октября украинский президент Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Bella Center в Копенгагене.

Он уже провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен сказала, что во время обсуждения было затронуто несколько вопросов, в частности относительно дронов.

Она отметила, что Украина помогает Европе и Дании, и сотрудничество в этом направлении планируется усиливать. По ее словам, технологии развиваются очень быстро, а беспилотники являются одним из ключевых элементов гибридной войны.

Также ожидается, что украинский президент выступит с речью на пленарной части саммита.