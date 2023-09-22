Зеленський про далекобійні ракети для України: буде так само, як із F-16

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні президент заявив, що Україна працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час.

Зеленський наголосив, що у столиці США провів важливі зустрічі, зокрема з конгресменами. Сторони обговорили певні плани, а також необхідну Україні допомогу.

"Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити", - сказав президент.

Зеленський також оцінив можливості України отримати далекобійні ракети ATACMS від США. Він зазначив, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.

"Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент - ми всі це побачимо", - підкреслив він.

ATACMS для України

Варто зазначити, що Україна протягом декількох місяців закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна та США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання далекобійних ATACMS.

Проте у Білому домі вчора офіційно заявили, що не передадуть ATACMS Україні у найближчому пакеті допомоги.

Що увійшло до нового пакету військової допомоги - дізнайтеся у нашому матеріалі.