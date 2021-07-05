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Зеленский дал задание дипломатам: должен быть экономический результат для Украины

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 11:44
Зеленский дал задание дипломатам: должен быть экономический результат для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский дал задание дипломатам. По его словам, их работа должна приносить экономический результат для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на форуме "Украина 30".

"Формирование сильного внешнего фронта нашего государство - это задача каждого нашего дипломата от атташе до посла. Личное задание от министра иностранных дел и мое личное задание. Каждый разговор и контакт с нашими иностранными коллегами я использую для формирования поддержки нашего государства со стороны мировых мощных лидеров", - отметил Зеленский.

По его словам, одним из приоритетов является усиление экономического вектора внешней политики.

"Именно экономическая дипломатия должна эффективно способствовать развитию экономики в Украине… Задание национальной дипломатии и каждого нашего посла - усиливать экономическую составляющую работы всех ваших учреждений. Должен быть экономический результат вашей работы", - отметил Зеленский.

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