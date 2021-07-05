Зеленський дав завдання дипломатам: має бути економічний результат для України

Президент Володимир Зеленський дав завдання дипломатам. За його словами, їх робота повинна приносити економічний результат для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на форумі "Україна 30".

"Формування сильного зовнішнього фронту нашої держави - це завдання кожного нашого дипломата від аташе до посла. Особисте завдання від міністра закордонних справ і моє особисте завдання. Кожну розмову і контакт з нашими іноземними колегами я використовую для формування підтримки нашої держави з боку світових потужних лідерів", - зазначив Зеленський.

За його словами, одним з пріоритетів є посилення економічного вектора зовнішньої політики.

"Саме економічна дипломатія повинна ефективно сприяти розвитку економіки в Україні... Завдання національної дипломатії і кожного нашого посла - посилювати економічну складову роботи всіх ваших установ. Повинен бути економічний результат вашої роботи", - зазначив Зеленський.