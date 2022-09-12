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Зеленский дал Вениславскому новую должность и нашел ему замену в КСУ

Фото: Федор Вениславский, представитель президента в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского на должность представителя главы украинского государства в Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно документам, на должность представителя президента в Конституционном суде Украины, которую ранее занимал Вениславский, теперь был назначен Сергей Дембовский.

Стоит заметить, что Вениславский занимал пост представителя президента КСУ более трех лет - он был назначен 3 июня 2019 года.

При этом Дембовский ранее был внештатным советником руководителя Офиса президента. Также занимал должность судьи Высшего специализированного суда Украины, который существовал до 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский назначил новых руководителей ряда военных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Также мы писали, что Зеленский добавил в состав СНБО нового генпрокурора Андрея Костина и исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка.

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Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныОфис президентаВерховная рада