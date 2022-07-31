UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский дал неутешительный прогноз по объему урожая

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за полномасштабного российского вторжения урожай в Украине в этом году оказался под угрозой. Он может быть вдвое меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.

"Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньше. Наша главная цель - предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - написал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что власть находит альтернативные пути отправки зерна и призвал просмотреть опубликованное в своем посте видео.

Напомним, по оценкам экспертов, из-за войны урожай зерновых в Украине сократится примерно на треть, а компания "УкрАгроКонсалт" прогнозировала, что наша страна в этом году потеряет четверть площадей к уборке зерновых, а урожай снизится примерно до 55 млн тонн.

Между тем сегодня в Турции сообщили, что первый караван с украинским зерном прибудет в порт Стамбула 3 августа, а выйти в море первое судно может уже завтра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский