САП обвинила НАБУ в саботировании дела Злочевского

Фото: Николай Злочевский (burisma.com)

НАБУ оштрафовали за невыполнение решения суда по этому делу

САП сообщила, что 22 марта 2019 года на Национальное антикоррупционное бюро Украины наложен штраф за неисполнение решения суда по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Также в САП заявили, что детективы и руководство Национального антикоррупционного бюро Украины лишь "создают видимость расследования действуя в интересах некоторых общественных деятелей, искусственно, то есть при отсутствии каких-либо как законных, так и объективных на то оснований, придавая весомости их заявлениям, получая в благодарность активную информационную поддержку".

Как сообщается, НАБУ с 2015 года ведет расследование по делу Злочевского. Во время досудебного расследования детективами Национального бюро не добыто ни одного доказательства умышленных злоупотреблений со стороны должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины. И-за этого в 2017 году прокурором в уголовном производстве вынесено постановление о закрытии.

После этого следственным судьей Соломенского районного суда Киева было отменено упомянутое постановление прокурора в связи с якобы неполнотой проведенного досудебного расследования.

"После проведения допроса в качестве свидетеля Татьяны Чорновол, которая сообщила, что добавить к изложенным в заявлении о преступлении обстоятельств ничего не может, вместо выполнения постановления следственного судьи 24 сентября 2018 года следователем назначено проведение судебно-экономической экспертизы в уголовном производстве якобы с целью установления возможных убытков, которые заключались бы в разнице стоимости 5 специальных разрешений по состоянию на даты их фактической выдачи и даты согласования их выдачи органами местного самоуправления", - говорится в сообщении

В САП заявили, что "до настоящего времени указанное постановление следственного судьи не выполнено, решение в уголовном производстве не принято, вследствие чего органами ГИС 21 февраля 2019 года открыто исполнительное производство и 22 марта 2019 года на Национальное антикоррупционное бюро Украины наложен штраф за неисполнение решения суда".

До этого Соломянский районный суд города Киева отказался давать объяснение детективу НАБУ относительно судебного решения по делу экс-министра Николая Злочевского. Речь идет о закрытии дела относительно незаконной выдачи чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанными со Злочевским.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщал о закрытии дела в отношении Злочевского, соответствующее решение было принято САП в августе 2017 года. По словам Холодницького, органом следствия не было доказано факта преступления не добыто достаточных данных для объявления подозрения, так и для окончания производства.