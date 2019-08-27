Зеленский дал интервью о 100 днях президентства актеру из сериала

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану. Соответствующий анонс в Facebook разместила "Студия Квартал 95".

В частности, на опубликованном видео Боклан говорит, что за 100 дней президентства Зеленского к нему накопилось много вопросов, в том числе, об "смс-ках Игоря Коломойского и о том, что ему на ухо шепчет глава Офиса президента Андрей Богдан".

Отметим, интервью покажут в эфире 1+1 31 августа.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства. В частности, на вопрос о том, стоит ли ожидать пресс-конференцию Зеленского, он ответил "Да". По его словам, она состоится в этом году.

"Другой вопрос - в каком формате это будет. В любом случае там будут журналисты", - добавил он.

Кроме того, в начале июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге отметила, что Зеленский проведет большую пресс-конференцию после ста дней президентства.

"Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет сто дней президентства. Уже будут какие-то наработанные результаты", - заявила она журналистам.