Зеленський дав інтерв'ю про 100 днів президентства актору з серіалу

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів свого президентства актору з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану. Відповідний анонс в Facebook розмістила "Студія Квартал 95".

Зокрема, на опублікованому відео Боклан каже, що за 100 днів президентства Зеленського до нього накопичилося багато питань, в тому числі, про "смс-ках Ігоря Коломойського і про те, що йому на вухо шепочуть глава Офісу президента Андрій Богдан".

Відзначимо, інтерв'ю покажуть в ефірі 1 + 1 31 серпня.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства. Зокрема, на питання про те, чи варто очікувати прес-конференцію Зеленського, він відповів "Так". За його словами, вона відбудеться в цьому році.

"Інше питання - в якому форматі це буде. У будь-якому випадку там будуть журналісти", - додав він.

Крім того, на початку червня прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу зазначила, що Зеленський проведе велику прес-конференцію після ста днів президентства.

"Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Вже будуть якісь напрацьовані результати", - заявила вона журналістам.