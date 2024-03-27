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Зеленський: чому Patriot, яких достатньо у світі, не захищають небо Харкова?

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський терор проти Харкова набуває особливої підлості. Зміцнення протиповітряної оборони України, а також надання винищувачів F-16 - життєво важливі завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "Шахедів". Тепер - авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент. 

Як відзначив Зеленський, станом на зараз відомо про щонайменше 19 постраждалих людей, серед яких є діти, у тому ж числі дівчинка та хлопчик 2022 та 2023 років народження.

Наразі усі служби продовжують роботу на місці влучання. 

Життєво важливі завдання 

"Зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 - це життєво важливі завдання. Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів", - відзначив президент.

Також він додав, що Україна щодня працює над тим, щоб посилити захист своїх громадян.

Обстріл Харкова 27 березня

Сьогодні, 27 березня, вдень у Харкові пролунали вибухи. Майже одразу голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов заявили про удар по житловому масиву.

Як розповів голова ОВА, відомо про часткову руйнацію двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі й місця загального користування. Загалом пошкодження внаслідок обстрілу отримали 14 багатоповерхівок й навчальний заклад.

За словами Синєгубова терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як з літака, так й з РСЗВ "Смерч".

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Володимир ЗеленськийХарків