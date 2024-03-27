Зеленский: почему Patriot, которых достаточно в мире, не защищают небо Харькова?

"Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блэкаут, постоянные удары ракет и "Шахедов". Теперь - авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким", - написал президент.

Как отметил Зеленский, по состоянию на сейчас известно о меньшей мере 19 пострадавших людях, среди которых есть дети, в том же числе девочка и мальчик 2022 и 2023 годов рождения.

Сейчас все службы продолжают работу на месте попадания.

Жизненно важные задачи

"Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи. Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, которые страдают от российских террористов", - отметил президент.

Также он добавил, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы усилить защиту своих граждан.

Обстрел Харькова 27 марта

Сегодня, 27 марта, днем в Харькове прогремели взрывы. Почти сразу глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

Как рассказал глава ОВА, известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания и места общего пользования. Всего повреждения в результате обстрела получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".