Зеленський чітко пояснив, чому не піде на територіальні поступки на Донбасі

Україна не готова відмовитися від всього Донбасу, оскільки там знаходяться найкращі оборонні пункти. Відведення військ означатиме, що росіяни отримають шлях для наступу вглиб країни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Corriere della Sera.
Відповідаючи на запитання, чи була б Україна готова відмовитися від Донбасу за гарантії союзників, Зеленський наголосив, що "росіяни не хочуть іноземних військ в Україні, а Європа повинна бути більш твердою в цьому питанні".
"Я не збираюся ставити під сумнів, чи є іноземні війська в Росії, наприклад, 10 000 північнокорейських солдатів. Я не розумію, чому Москва повинна вирішувати, які війська розміщені на нашій землі", - наголосив президент.
"Але я хочу чітко заявити: я ніколи не залишу Донбас і 200 000 українців, які там живуть. Чому я маю це робити? Тому що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) нав'язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю", - додав Зеленський.
Президент зазначив, що найкращі оборонні опорні пункти знаходяться на Донбасі і якщо Україна виведе війська, то росіяни матимуть повну свободу дій у напрямку центру країни.
"Уявімо, що не європейці, а американці відправлять свої війська: на який термін?", - сказав він.
Голова держави також провів паралель із виведенням американських сил з Афганістану.
"Що станеться, якщо через 10 років не Трамп, а інший президент США вирішить вивести свої війська? Нам потрібна сильна українська лінія оборони", - резюмував він.
Раніше в західних ЗМІ з’являлася інформація про різні "мирні плани", які передбачають заморожування війни на поточній лінії фронту та створення демілітаризованих зон на території України.
Зокрема, Bloomberg написав, що Росія готова підписати проєкт меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з усієї Донецької області.
При цьому Кремль нібито готовий вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей і відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей.
У відповідь Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони.