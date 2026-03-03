RU

Зеленский четко объяснил, почему не пойдет на территориальные уступки на Донбассе

Фото: украинские военные на Донбассе (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина не готова отказаться от всего Донбасса, поскольку там находятся лучшие оборонительные пункты. Отвод войск будет означать, что россияне получат путь для наступления вглубь страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.

Читайте также: "Мы их вытесним": Зеленский решительно отверг торги территориями с РФ

Отвечая на вопрос, была бы Украина готова отказаться от Донбасса за гарантии союзников, Зеленский подчеркнул, что "россияне не хотят иностранных войск в Украине, а Европа должна быть более твердой в этом вопросе".

"Я не собираюсь ставить под сомнение, есть ли иностранные войска в России, например, 10 000 северокорейских солдат. Я не понимаю, почему Москва должна решать, какие войска размещены на нашей земле", - подчеркнул президент.

"Но я хочу четко заявить: я никогда не оставлю Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Почему я должен это делать? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что лучшие оборонительные опорные пункты находятся на Донбассе и если Украина выведет войска, то россияне будут иметь полную свободу действий в направлении центра страны.

"Представим, что не европейцы, а американцы отправят свои войска: на какой срок?", - сказал он.

Глава государства также провел параллель с выводом американских сил из Афганистана.

"Что произойдет, если через 10 лет не Трамп, а другой президент США решит вывести свои войска? Нам нужна сильная украинская линия обороны", - резюмировал он.

 

Что предшествовало

Ранее в западных СМИ появлялась информация о различных "мирных планах", которые предусматривают замораживание войны на текущей линии фронта и создание демилитаризованных зон на территории Украины.

В частности, Bloomberg написал, что Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей Донецкой области.

При этом Кремль якобы готов вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

В ответ Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы.

