Зеленский: число выпущенных по Украине ракет приближается к 3 500

Число выпущенных по Украине крылатых ракет с начала вторжения России приближается к 3,5 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тысячи. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать - настолько они интенсивны", - отметил он.

По его словам, Россию рано или поздно признают страной террористом. Вопрос лишь в том, сколько еще жизней она успеет забрать, прежде чем реакция международного сообщества будет по-настоящему ощутимой для нее.