ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский: число выпущенных по Украине ракет приближается к 3 500

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 августа 2022 22:02
Зеленский: число выпущенных по Украине ракет приближается к 3 500 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Число выпущенных по Украине крылатых ракет с начала вторжения России приближается к 3,5 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тысячи. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать - настолько они интенсивны", - отметил он.

По его словам, Россию рано или поздно признают страной террористом. Вопрос лишь в том, сколько еще жизней она успеет забрать, прежде чем реакция международного сообщества будет по-настоящему ощутимой для нее.

Напомним, ранее в России заявили о запуске серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон".

Российский президент Владимир Путин заявлял, что этим ракетам якобы нет аналогов в мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании