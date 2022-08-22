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Зеленський: число випущених по Україні ракет наближається до 3 500

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 22:02
Зеленський: число випущених по Україні ракет наближається до 3 500 Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Число випущених по Україні крилатих ракет з початку вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тисячі. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки вони інтенсивні", - зазначив він.

За його словами, Росію рано чи пізно визнають країною терористом. Питання лише в тому, скільки ще життів вона встигне забрати, перш ніж реакція міжнародного співтовариства буде по-справжньому відчутною для неї.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про запуск серійного виробництва гіперзвукових ракет "Циркон".

Російський президент Володимир Путін заявляв, що цим ракетам нібито немає аналогів у світі.

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