Зеленський: Чим довша війна, тим більші зміни провокує Росія

Чим довше триватиме війна в Україні, тим більші зміни провокуватиме Росія у світі. Питання полягає в тому, як довго світ це дозволятиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції.
"Як довго світ дозволятиме Росії бути такою. Це головне запитання сьогодні. Чим довше ця російська агресія буде тривати, тим більшими будуть зміни, які вона провокує. Можливо, люди повинні будуть жити у світі, де локальні війни не будуть залишатися локальними. Будь-який початок війни буде нести ризики перетворення на глобальну катастрофу", - заявив президент.
Раніше, Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину і Францію 16-17 лютого, де проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Крім того, як й очікувалось, сьогодні, 17 лютого, голова країни виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Більше детально про Мюнхенську конференцію, її порядок денний та хто братиме участь цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Вчора, 16 лютого, Україна підписала угоду про "гарантії безпеки" з Німеччиною та Францією.
Зокрема заплановані переговори між президентом та:
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