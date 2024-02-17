Зеленский: Чем длиннее война, тем большие изменения провоцирует Россия

"Как долго мир будет позволять России быть такой. Это главный вопрос сегодня. Чем дольше эта российская агрессия будет продолжаться, тем больше будут изменения, которые она провоцирует. Возможно, люди должны будут жить в мире, где локальные войны не будут оставаться локальными. Любое начало войны будет нести риски превращения в глобальную катастрофу", - заявил президент.

Визит Зеленского в Германию и Францию

Ранее Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16-17 февраля, где проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, как и ожидалось, сегодня, 17 февраля, глава страны выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях. Более подробно о Мюнхенской конференции, ее повестке дня и кто будет участвовать в этом году, - читайте в материале РБК-Украина.

Вчера, 16 февраля, Украина подписала соглашение о "гарантиях безопасности" с Германией и Францией.

В частности, запланированы переговоры между президентом и: