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Зеленский из-за террора РФ призвал к сильным шагам, которые не оставят дефицита безопасности

Понедельник 08 июля 2024 23:29
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Зеленский из-за террора РФ призвал к сильным шагам, которые не оставят дефицита безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Государства условного Запада могут помочь остановить российский ракетный террор против Украины, в том числе наподобие ударов 8 июля по гражданским объектам в разных городах, благодаря "сильным шагам", а не выражая сочувствие или обеспокоенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава государства отметил, что из-за сегодняшних российских ракетных обстрелов по городам Украины погибли 37 человек, и более 170 были ранены. Он добавил, что среди жертв – трое детей

"В общей сложности повреждены почти 100 объектов: детская больница, обычные дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр. На местах до сих пор продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении Зеленского.

Президент подчеркнул, что российские террористы "должны за это ответить".

"Просто обеспокоенность не останавливает террора. Сочувствие - это не оружие. Нужно сбивать российские ракеты. Нужно уничтожать российскую боевую авиацию там, где она базируется. Нужно делать сильные шаги, которые не оставят никакого дефицита безопасности", - сказал он.

Также украинский президент добавил, что мир обладает для этого необходимой силой, партнеры способны это сделать, и "решения нужны как можно быстрее".

Ракетные атаки РФ по Украине 8 июля

Напомним, в понедельник российские террористы нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Было запущено 38 ракет, сбить удалось 30 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Там все еще продолжается разбор завалов и поиск людей, которые могут быть под ними. Во время повторного ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра.

Также известно, что Совбез ООН соберется 9 июля на экстренное заседание. Оно будет посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве и других городах Украины.

Подробно о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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