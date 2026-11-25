Зеленський: чекаємо від США дату мирних переговорів з РФ за участі Європи
Україна очікує від США дати нових мирних перемовин. Цього разу зустріч повинна бути чотирьохсторонньою - за участі представників Європи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.
Україна очікує нових переговорів
За словами Зеленського, Україна завжди прагнула участі Європи у переговорах щодо закінченні війни.
"Україна зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу у мирний трек з Америкою, і зараз чекаємо від американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою", - зазначив він.
Також президент обговорив з естонським дипломатом енергетичну допомогу та підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться на початку наступного року в Естонії.
"Звісно, говорили про перемовини та майбутні гарантії безпеки", - уточнив очільник держави.
Раніше РБК-Україна писало, що керівник Офісу президента Кирило Буданов не виключає, що наступний раунд мирних переговорів пройде до Різдва. Є вірогідність участі в ньому і представників Європи.
Крім того, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що РФ не обговорює участь представників Європи на мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні. Проте деякий обмін думками з цього приводу з європейцями є.
Також повідомлялося, що РФ ще не погодилася на участь представників Європи у наступному раунді мирних переговорів щодо України.
Це суперечить коментарям спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера після переговорів у Москві. Тоді вони заявили, що європейці будуть присутні на чергових переговорах.