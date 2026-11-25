Украина ожидает от США дату новых мирных переговоров. В этот раз встреча должна быть четырехсторонней - при участии представителей Европы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Украина ожидает новых переговоров

По словам Зеленского, Украина всегда стремилась к участию Европы в переговорах по окончании войны.

"Украина сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу в мирный трек с Америкой, и сейчас ждем от американской стороны на дату новой встречи, которая должна быть уже четырехсторонней", - отметил он.

Президент также обсудил с эстонским дипломатом энергетическую помощь и подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в начале следующего года в Эстонии.

"Конечно, говорили о переговорах и будущих гарантиях безопасности" , - уточнил глава государства.

Ранее РБК-Украина писало, что руководитель офиса президента Кирилл Буданов не исключает, что следующий раунд мирных переговоров пройдет до Рождества. Имеется вероятность участия в нем и представителей Европы.