Зеленский чекає від Умєрова миттєвих змін в Міноборони: чим займеться новий міністр

Президент наголосив, що Міноборони відповідає за координацію всього сектору оборони. Він поставив перед Умєровим три головні завдання:

Цифровізація

Зеленський заявив, що Міноборони повинно скоротити бюрократичні процедури, які забирають час та енергію воїнів.

"Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська", - зазначив він.

Захист

Глава держави підкреслив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту. Усе, що дає захист, повинно працювати на ЗСУ та безпеку партнерів. За словами президента, це стосується всього - тренування воїнів, медичного забезпечення бригад, забезпечення бою, комунікації з рідними наших воїнів.

Довіра

Окремим і головним пунктом роботи Умєрова президент бачить довіру до рішень Міноборони. Як зазначив Зеленський, це стосується закупівель, постачань, комунікації підрозділів з ланками системи оборони.

Сам Умєров зазначив, що має п'ять пріоритетів у Міноборони: військовоцентричність (військовий - найвища цінність), формування суб’єктності міністерства, посилення та розширення міжнародної коаліції, нульова толерантність до корупції та діджиталізація, розвиток українського військово-промислового комплексу.

Умєров став міністром оборони

Нагадаємо, 5 вересня, Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Цього передували скандали з закупівлями для потреб армії.

Новим міністром оборони призначили Рустема Умєрова. Раніше він очолював Фонд державного майна, а до цього був обраний народним депутатом від партії "Голос"

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