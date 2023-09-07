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Зеленский ждет от Умерова мгновенных изменений в Минобороны: чем займется новый министр

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова. Глава государства объяснил, чего ждет от главы Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Президент подчеркнул, что Минобороны отвечает за координацию всего сектора обороны. Он поставил перед Умеровым три главные задачи:

  • Цифровизация

Зеленский заявил, что Минобороны должно сократить бюрократические процедуры, отнимающие время и энергию воинов.

"Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска", - отметил он.

  • Защита

Глава государства подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты. Все, что обеспечивает защиту, должно работать на ВСУ и безопасность партнеров. По словам президента, это касается всего - тренировки воинов, медицинского обеспечения бригад, обеспечения боя, коммуникации с родными наших воинов.

  • Доверие

Отдельным и главным пунктом работы Умерова президент видит доверие к решениям Минобороны. Как отметил Зеленский, это касается закупок, поставок, коммуникации подразделений со звеньями системы обороны.

 

Сам Умеров отметил, что имеет пять приоритетов в Минобороны: военноцентричность (военный - самая главная ценность), формирование субъектности министерства, усиление и расширение международной коалиции, нулевая толерантность к коррупции и диджитализация, развитие украинского военно-промышленного комплекса.

 

Умеров стал министром обороны

Напомним, 5 сентября, Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. Этому предшествовали скандалы с закупками для нужд армии.

Новым министром обороны был назначен Рустем Умеров. Ранее он возглавлял Фонд государственного имущества, а до этого был избран народным депутатом от партии "Голос"

Больше об Умерове - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийРустем Умеров