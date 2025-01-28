Зеленський чекає від Кабміну звіт щодо призупинених програм підтримки від США

За словами президента, віце-прем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті. Він зауважив, що майже всі ці програми йшли не через уряд України, а безпосередньо через громади та різні організації.

"Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину - обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер - від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що деталі таких програм не були державною справою, але урядовці представлять йому все. Зокрема, ті, які стосуються дітей, ветеранів і програм захисту інфраструктури.

США призупинили фінансування USAID

Варто нагадати, що Сполучені Штати Америки є найбільшим донором фінансової допомоги у світі. Однак президент США Дональд Трамп підписав указ, яким фактично заморозив програми допомоги іншим державам на 90 днів. Програми перевірять, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа.