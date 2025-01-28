Зеленський чекає від Кабміну звіт щодо призупинених програм підтримки від США

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів надати звіт щодо тих програм, які залишись без американської підтримки USAID. Мова про гуманітарні програми.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
За словами президента, віце-прем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті. Він зауважив, що майже всі ці програми йшли не через уряд України, а безпосередньо через громади та різні організації.
"Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину - обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер - від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", - сказав Зеленський.
Президент уточнив, що деталі таких програм не були державною справою, але урядовці представлять йому все. Зокрема, ті, які стосуються дітей, ветеранів і програм захисту інфраструктури.
Варто нагадати, що Сполучені Штати Америки є найбільшим донором фінансової допомоги у світі. Однак президент США Дональд Трамп підписав указ, яким фактично заморозив програми допомоги іншим державам на 90 днів. Програми перевірять, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа.
Однак вже 24 січня Держдепа США видав наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив видачу нової допомоги.
Філіал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.
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