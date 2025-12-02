Зеленський чекає "сигналів" від США після зустрічі Віткоффа з Путіним

"Передусім, буде зустріч американської делегації в Росії. Ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежать майбутні і наступні кроки", - наголосив президент.

За його словами, кроки будуть змінюватися впродовж сьогоднішнього дня і, можливо, по годинах. Зеленський додав, що Україна "отримує ті чи інші сигнали".

"Якщо сигнали спрацюють так, якщо це фейерплей з нашими партнерами, то може ми зустрінемося дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією. На якому рівні ми подивимося, залежить знову-таки від сигналів", - заявив український лідер.

Він зазначив, що цей рівень буде вищим, якщо сигнали даватимуть можливість прийняття глобальних, але швидких рішень.

"Якщо все це ще діалог, бо, знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати. Кожен день гинуть наші люди. При всій повазі до всіх націй світу. Хто нам допомагає, хто, на жаль, ні. Гинуть суто українці", - зауважив Зеленський.

Президент зазначив, що діалоги можна продовжувати, але, підкреслив він, потрібен результат.

"Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимум, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить з сьогоднішніх розмов", - заявив він.