Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині

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Що сказав Зеленський перед можливою зустріччю з Путіним в Стамбулі?

Що кажуть у Кремлі? Чи прибуде Путін на перемовини?

Хто буде представляти США на переговорах у Туреччині?

Росія знову висуває вимоги перед початком діалогу?

Що буде, якщо зустріч у Стамбулі зірветься?

Останні дні події навколо України відзначилися стрімким розвитком подій. Спершу в Києві відбувся саміт лідерів так званої "коаліції рішучих" - об’єднання союзників, які послідовно підтримують Київ.

Так, після зустрічі всі п’ять лідерів - Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер провели продуктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

Потім європейці разом з українським лідером виступили зі спільною вимогою до Кремля - погодитися на повне та безумовне припинення вогню на 30 днів - на суші, в повітрі та на морі, починаючи з 12 травня. Союзники також висунули ультиматум. Якщо РФ дасть згоди - проти неї посилять санкції.

Однак Москва вкотре продемонструвала відсутність зацікавленості у мирному врегулюванні. Російський диктатор Володимир Путін фактично відмовився від цієї ініціативи, натомість запропонував провести прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.

"Пропонуємо київській владі відновити прямі перемовини, перервані 2022 році. Пропонуємо відновити їх у четвер у Стамбулі. Там де, їх перервали", - сказав Путін.

Своєю чергою увечері 12 травня президент США також зробив заяву. Він зазначив, що Україна має "негайно" погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Проте український лідер зробив контрхід. Він відповів: якщо Кремль справді хоче переговорів, нехай погодиться припинення вогню, а Путін - прибуде до Туреччини для особистої зустрічі.

"Я буду в цей четвер, 15 травня, у Туреччині - і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може" - заявив президент України.

Дональд Трамп пізніше заявив, що готовий також приїхати до Стамбула, а турецька сторона офіційно підтвердила, що готова прийняти у себе представників України та РФ.

Таким чином, якщо Зеленський і Путін зустрінуться цього четверга в Стамбулі, то це буде їх друга зустріч за рахунком після того, як у 2029 році в грудні вони обговорювали питання припинення війни на Донбасі в рамках "нормандської четвірки".

При цьому останній раунд очних переговорів між делегаціями України та Росії відбувся 29 березня 2022 року в Стамбулі. Після цієї зустрічі переговорний процес розтягнувся на кілька тижнів, поки остаточно не згас у травні, коли весь світ обговорював звірства, скоєні окупантами у Бучі та не тільки.

Україна. Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним

Президент України вчора, 13 травня дав пресконференцію, під час якої розкрив плани щодо потенційної зустрічі з російським диктатором.

Наразі відомо, що Зеленський 15 травня в Анкарі зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Обидва лідери, за його словами, зроблять "все можливе" для того, щоб зустрітися з Путіним.

"Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині. Щоб РФ не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю Туреччини, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, ми з Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася", - сказав Зеленський.

Він розповів, що готовий до зустрічі з Путіним, інші формати переговорів з росіянами в Стамбулі українська сторона поки не проробляла. В ОП раніше пояснювали, що з іншими представниками країни-агресора розмовляти нема сенсу. Саме Путін має брати участь у перемовинах, бо саме він приймає всі рішення у Росії.

Зауважимо, під час брифінгу Зеленський пояснив, що може вести переговори з Путіним, а заяви щодо заборони на переговори президента України з диктатором є російським наративом.

Також глава держави акцентував - якщо Путін не приїде до Стамбулу, то це буде фінальна точка демонстрування того, що РФ не готова до закінчення війни. Він також відповів, якими мають бути наступні кроки, якщо зустріч в Стамбулі не відбудеться.

"Це має бути щонайменше сильний пакет санкцій від США, сильний пакет від Європи. І ці санкції будуть уже не за агресію чи окупацію. Це будуть санкції за те, що Росія не хоче припинення вогню", - сказав Зеленський.

Фото: президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію про можливу зустріч із Путіним в Туреччині (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пізніше вже в інтерв'ю для Liberation та кільком іншим європейським ЗМІ, президент поділився, які ключові теми планує обговорити з Путіним у разі зустрічі.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном полонених "всіх на всіх" або чимось подібним", - сказав глава держави.

На думку керівника ГУР МО Кирила Буданова, позиція українського президента абсолютна правильна. Оскільки Зеленський таким чином демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни.

"Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Росія. Кремль уникає прямого підтвердження участі Путіна та висуває вимоги

Досі російська сторона офіційно не повідомила, чи поїде Путін на переговори до Туреччини. Загалом Кремль наразі тримає в секреті склад своєї делегації в Стамбулі.

"Наша делегація там буде і чекатиме українську сторону", - повідомив вчора ввечері речник глави Кремля Дмитро Пєсков, не уточнивши складу делегації.

Втім, як дізналася газета The Washington Post від колишнього високопосадовця Кремля, Росію на переговорах з Україною нібито представлятимуть глава МЗС РФ Сергій Лавров та помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Про це пише і російське видання "Агенство".

Так, співрозмовник "Агентства" відповів заперечно на запитання, чи Путін поїде на переговори в Стамбулі 15 травня.

"Ні, там Ушаков поки що планується. Може до нього Лавров додасться, але це поки що не вирішено начебто", - цитує видання своє джерело.

І хоча Путін пропонував відновити прямі перемовини з Україною нібито "без жодних попередніх умов", вчора від російської сторони все ж посипалися чергові ультиматуми перед можливою стамбульською зустріччю.

Фото: у Кремлі досі не можуть відповісти, чи поїде Путін на перемовини із Зеленським (Getty Images)

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що у Стамбулі 15 травня Москва наполягатиме на так званій "денацифікації київського режиму" та вимагатиме визнання захоплених українських територій частиною РФ.

"Тематика лишається тією ж… Насамперед звертаючись до першопричин цього конфлікту, вирішуючи питання, пов’язані з денацифікацією київського режиму, забезпечуючи визнання тих реалій, що склалися на місцях за останній час, включно із входженням нових територій до складу Російської Федерації", - сказав Рябков.

США. Хто прибуде до Стамбула від американців і чи буде Трамп

Своєї присутності на перемовинах між лідерами України та РФ у Туреччині не виключав і американський президент. Трамп висловив сподівання, що і Зеленський, і Путін зустрінуться і додав, що сам "міркував над тим, щоб прилетіти", якщо вважатиме, що "дещо може статись".

"І якщо я вважатиму, що це буде корисно - я не знаю, де я буду в цей момент, я буду десь на Близькому Сході - але я полечу туди, якщо вважатиму, що це буде корисно", - сказав Трамп під час пресконференції в Білому домі 12 травня.

Зауважимо, що зараз американський лідер перебуває у турне Близьким Сходом. Вчора йому влаштували пишний прийом в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), а сьогодні він має вирушити до Катару.

Виступаючи вчора на американо-саудівському інвестиційному форумі, Трамп заявив, що до Стамбулу на перемовини України та Росії, відправиться держсекретар США Марко Рубіо.

За даними Reuters та CNN, до американської делегації також увійдуть спецпредставники президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог. Останній сказав Fox News, що сам Трамп поїде до Стамбула, якщо там буде Путін.

Фото: Трамп може приїхати до Стамбула, якщо там буде Путін (Getty Images)

Журналісти CNN з посиланням на посадовця адміністрації президента США також зазначали, "чи буде Трамп на перемовинах у Стамбулі залишається відкритим питанням, яке значною мірою залежатиме від того, чи буде присутній Путін".

"Зараз все дуже динамічно", - сказав чиновник, додавши, що "ніхто не знає багато" про те, яким буде цей четвер.

Також, за словами посадовця, можливість участі Трампа в перемовинах "чинить великий тиск на Путіна".

При цьому, додає медіа, незалежно від того, чи буде Трамп в Стамбулі, Келлог і Віткофф планують виконати роль "спостерігачів за переговорами" між українською та російською сторонами за посередництва Туреччини.