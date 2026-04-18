Зеленський чекає оперативного розслідування стрілянини в Києві

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, надзвичайна подія сталася сьогодні ввечері, 18 квітня, у Голосіївському районі столиці. Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих прямо на вулиці. На початковому етапі було відомо про одну загиблу особу та кількох поранених, а нападнику вдалося втекти з місця першої стрілянини.

Згодом зловмисник, намагаючись переховуватися від правоохоронців, забіг до місцевого супермаркету. Там він забарикадувався в одному з приміщень та захопив у заручники відвідувачів магазину.

Поліція негайно ввела спеціальну операцію, оточивши район та залучивши до штурму бійців підрозділу КОРД. Під час штурму будівлі та спроби затримання нападника ліквідували. Як повідомило МВС, злочинець чинив активний збройний опір і не пережив зустрічі зі спецпризначенцями.